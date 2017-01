Výměna kamer v tunelech uzavře na dva víkendy část Pražského okruhu

Komořanský tunel se zcela uzavře v pátek 13. ledna v 21 hodin. Znovu po něm řidiči projedou v pondělí 16. ledna od 4. hodiny ranní. Neprůjezdný tak bude celý úsek Pražského okruhu mezi Vestcem a Lahovicemi.

Řidiči budou muset tuto část objíždět – trasa začíná u sjezdu z okruhu u Lahovic, vede Strakonickou ulicí na Barrandovský most a dále po Jižní spojce a směrem k dálnici D1. Po dobu uzavírky bude povolen vjezd na tyto komunikace i nákladním vozům.

/*json*/{"map":{"lat":49.996894727857246,"lng":14.375785192642793,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.00056741685909,"lng":14.36685562133789,"type":"1","description":"Lochkovský tunel"},{"lat":49.98136433623878,"lng":14.4195556640625,"type":"1","description":"Komořanský (Cholupický) tunel"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Lochkovský tunel silničáři zavřou mezi 3. a 6. únorem, a to opět od páteční 21. hodiny do pondělní 4. hodiny. Na krátkodobé omezení, kdy auta jezdí obousměrně jen jedním tubusem, se řidiči musí připravit už mezi 25. a 29. lednem a znovu pak od 1. do 3. února.