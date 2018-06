Ve Strahovském tunelu hořela motorka. Je uzavřený, hasiči evakuovali 40 lidí

Nehoda se stala před sedmou ráno. Ve dvoukilometrovém tunelu, který spojuje Břevnov a Smíchov, havaroval motocykl, který pak začal hořet. „Mělo dojít s největší pravděpodobností k tomu, že motocyklistka, která komunikací projížděla, měla dostat smyk,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

U požáru zasahovali hasiči, kteří z tunelu evakuovali 40 lidí.

Společně s @PolicieCZ jsme z tunelu evakuovali asi 40 osob. Spolupracujeme také s @zzshmp — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) June 25, 2018

Řidiči musí počítat s velkým zdržením, a to i tehdy, když nejedou do Strahovského tunelu, ale projíždějí po jiných částech Městského okruhu. Kolony stojí již před vjezdem do komplexu Blanka v Troji, auta se hromadí také již před Zlíchovským tunelem v opačném směru.