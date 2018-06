Někteří školáci si už užívají prázdnin. Školy potřebují opravit

Vybudování nových odborných učeben, pořízení nábytku a učebních pomůcek, internetového propojení celé školy či budování bezbariérového vstupu čeká během léta i další přerovské školy.

V Základní škole Boženy Němcové půjde do těchto akcí 8,2 milionu korun, Základní škola Svisle projde modernizací za 12,5 milionu korun, přes osm milionů korun půjde i do oprav školy Za mlýnem, na Velkou Dlážku poputuje 6,1 milionu korun a do školy U tenisu 11,8 milionu.

Prioritou je podle města stavební práce spojené s modernizací odborných učeben či bezbariérových přístupů do škol stihnout po dobu letních prázdnin. „Zbývající stavební práce, které budou prováděny mimo učebny, se budou dokončovat za provozu, tedy v září až v říjnu,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová. Radnice na modernizaci získá zhruba 80 procent z evropských dotací, zbytek uhradí město.