Praha pořizuje sloupky proti teroristům za 50 milionů. Většinou budou zatažené v zemi

„Bezpečnostní sloupky tohoto typu zadrží až 7,5 tuny vážící vozidlo při rychlosti 60 až 70 km/h. To znamená, že splňují ta nejvyšší kritéria,“ popsal novinku místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS). „Mělo by to být bezpečnější než betonová zábrana,“ doplnil ho náměstek ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Petr Matějíček.

O režimu zábran bude rozhodovat policie. Většinu času mají být zasunuté v chodníku. To podle odborníků nedává smysl. „Takto zatažené sloupky nedokáží plnit svoji funkci. Pokud máme běžný den a turistický ruch je třeba v Maiselově ulici v plné špičce, tak je nutno říct, že jsou tu ty sloupky úplně zbytečně,“ říká bezpečnostní analytik David Rožek.