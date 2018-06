V Brně vrcholí přípravy na rezidentní parkování. V červenci odstartuje kampaň, v srpnu registrace

Parkovné půjde platit v nových automatech i přes mobil

Pro historické jádro města Brno spustí projekt rezidentního parkování od 1. září. Vymezují ho ulice Husova, Nádražní, Benešova, Koliště, Moravské a Žerotínovo náměstí. Vjezd bude povolen pouze rezidentům, tedy lidem s trvalým bydlištěm. Ročně za to zaplatí 600 korun.

Dále se tam dostanou abonenti, tedy podnikatelé, kteří tam mají provozovnu. Ročně zaplatí 6000 korun. Ostatní lidé budou parkovat v parkovacích domech, na okraji historického centra nebo na vymezených místech. První půlhodina bude zdarma, další hodina za 40 korun. Vjezd a výjezd rezidentů a abonentů bude na šesti místech hlídat kamerový systém.

Město nechá vyměnit také zastaralé parkovací automaty, ve kterých lze platit jen mincemi. Do těch nových budou moct řidiči zadat svoji poznávací značku. Podle toho, jak dlouho v daném místě zůstanou, potom zaplatí peněz. A půjde to i přes mobilní aplikaci.

Registrace řidičů začne měsíc před spuštěním

Řidiči se do nového systému budou moci registrovat měsíc před spuštěním, město k tomu zřídí speciální pracoviště naproti Zvonařce. Před přepážkami budou vždy jeden až dva odborníci, kteří budou žadatelům o rezidentní či abonentní oprávnění schopni pomoci. K vyřízení postačí občanský průkaz, kterým dotyčný prokáže trvalé bydliště, a technický průkaz.

Odhad je, že vyřízení žádosti bude trvat pět až deset minut. „Je to poměrně jednoduchý proces. Musí být rychlý, aby to nikoho zbytečně nezatěžovalo. Rezident přijde s občanským průkazem a dokladem od vozidla,“ vysvětlil Pavel Pospíšek z magistrátního odboru dopravy.

Registrace bude možná i elektronicky, žádost půjde podat i prostřednictvím datové schránky. Rezidentní parkování začne platit od prvního září v historickém centru, od prvního listopadu potom v dalších lokalitách. K systému se budou moci připojit i další městské části, ceny pro rezidenty a abonenty si určí vždy městská část, magistrát k tomu dal cenové rozmezí.

Řidičům by měla pomoci P+R parkoviště

Parkování v centru Brna mají ulevit tzv. parkoviště park and ride. Z plánovaných sedmi parkovišť tohoto typu je v provozu ale zatím jen to u Ústředního hřbitova. Další by mělo ještě letos přibýt v Brně-Líšni u firmy Zetor. Další dvě plánují radní v Králově poli, dvě u Bohunické nemocnice a v ulici Veveří. Strana zelených usilovala o využití plochy u hotelu Voroněž jako dalšího záchytného stání. Zastupitelstvo ale dnes stáhlo z projednání návrh na svěření parkoviště do správy městské části Brno-střed, kvůli nejasnému zařazení pozemků.