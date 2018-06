Jihomoravský kraj dá divadelnímu festivalu milion, ale ne na dvě sporné hry

Pro zpětné udělení milionu květnovému festivalu vyjma dvou kontroverzních her hlasovalo 37 zastupitelů, 16 bylo proti a 4 se zdrželi. „Tyto dvě hry natolik rozdělují společnost, že jsme se rozhodli je vyčlenit z účelu dotace. Nechtěl bych ale, aby to vypadalo, že jsme nějací cenzoři, protože to nebylo jen o těchto dvou hrách,“ řekl Tomáš Soukal (ČSSD).

Zástupci opoziční SPD navrhovali nepodpořit festival vůbec. „Organizátoři se od těchto perverzních inscenací nedistancovali, podporovali to, takže jsme navrhovali tuto dotaci neudělit. To, že budou stačit kouzla s účetnictvím, nám přijde nedůstojné,“ řekl zastupitel Jan Hrnčíř (SPD).

Opoziční Zelení s Piráty naopak navrhli přidělit dotaci bez omezení použití peněz. „My jsme byli rozhodně pro poslání dotace celé, bez výjimek, protože si myslím, že se kraj nemá chovat jako kulturní arbitr,“ řekl Jiří Hlavenka (bezp. za SZ). Jejich návrhy ale neuspěly.

Rozhodnutí jako od chytré horákyně

Hlasování zastupitelů o podpoře festivalu Divadelní svět Brno předcházela bouřlivá debata plná návrhů a protinávrhů, což si vyžádalo několik přestávek. Padaly názory, že nelze platit z daní daňových poplatníků „kulturní sebevraždu“ a že není možné podpořit hru, která uráží kulturu, jiní zastupitelé argumentovali naopak tím, že nelze cenzurovat umění.

Řešení podpořit festival přislíbeným milionem, ale vyloučit z podpory dvě kontroverzní hry, označili někteří politici za postup „chytré horákyně“ nebo rčením, „že se vlk nažere a koza zůstane celá.“

Diskuze krajských zastupitelů o dotaci na festival Divadelní svět - a dvě kontroverzní hry Frljiće - je plná emocí. Otázkou je, zda dát na festival celou dotaci, neschválit žádnou nebo vyloučit z financování hry Prokletí a Naše násilí a vaše násilí. Jednání je zatím přerušeno. pic.twitter.com/0nAExNt4M4 — Ondřej Puczok (@OPuczok) June 21, 2018

Glaser: Inscenace budeme financovat z jiné dotace

Ředitel pořadatelského Národního divadla Brno Martin Glaser už dříve řekl, že peníze z kraje lze použít na jiné hry festivalu. Obě zmíněné inscenace je podle něj možné financovat například z dotace ministerstva kultury. Ministerstvo dalo dva miliony. Festival počítal s více než desetimilionovým rozpočtem.

Policie v Brně eviduje začátkem června v souvislosti s uvedením kontroverzní divadelní hry Naše násilí a vaše násilí 12 trestních oznámení. Pokud jde o druhou kontroverzní hru, Prokletí, v ní je vyobrazená socha papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem.

Festival se uskutečnil na konci května. Nabídl 58 představení a přivítal zhruba 5800 diváků. Nejvíce pozornosti přilákala právě dvě kontroverzní představení.