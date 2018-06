Karviná rozšíří bezdoplatkové zóny. Chce z města vytlačit problémové lidi

Od začátku roku už firma Residomo, která v tomto slezském městě vlastní na 8 tisíc bývalých hornických bytů, neprodloužila nájemní smlouvy několika desítkám problémových nájemníků. Pokud by firma nějakým způsobem porušila pravidla dohodnutého memoranda, zavedlo by město podle primátora bezdoplatkovou zónu i na místě jejích bytů.

Doplatek na bydlení dostávají lidé, kteří jsou v hmotné nouzi. „Většinou je naše zkušenost taková, že jsou to lidé, kteří dlouhodobě nepracují a kteří bývají takzvaně nepřizpůsobiví,“ řekl primátor s tím, že do Karviné přijíždějí například ze severních Čech nebo z východního Slovenska a nemají jakékoli návyky ke slušnému chování a k bydlení.

„Pro byznysmeny s byty už to nebude takový kšeft, protože když si nechají ten byt zdemolovat a nebudou mít z toho 15 000 měsíční nájem, který jim zaplatí stát, tak je to nebude motivovat k tomu, aby tyto lidi tam vozili.“

Podle kritiků této praxe to ale problém neřeší, protože lidé se budou přesouvat a soustředí se v místech, kde pomoc získají. Dvě desítky senátorů požádaly Ústavní soud, aby část zákona s tímto opatřením zrušil.

V Karviné zatím neprodloužili smlouvu desítkám lidí

Generální ředitel Residoma Jan Rafaj řekl, že firma chce mít v bytech obyvatele, kteří budou město zvelebovat. Chce proto udělat všechno pro to, aby v Karviné nepřizpůsobiví lidé nebydleli. „Začali jsme na začátku roku. Je to zatím několik desítek lidí, kterým jsme neprodloužili smlouvu,“ řekl Rafaj.

Uvedl, že lidé mají možnost dostat se do bytů Residoma i prostřednictvím neziskových organizací, s kterými firma spolupracuje. Nájemníci jsou pak pod každodenním dozorem. „V případě, že jsou tam opakované stížnosti na chování, na jiné problémy s přístupem k nemovitosti, tak na to ty lidi upozorňujeme, a pokud je to opakované, tak smlouvu neprodloužíme. To se právě stalo v letošním roce a budeme pokračovat. Chci vzkázat těm občanům: Prostě nebudete u nás bydlet, pokud nebudete dodržovat podmínky,“ řekl.

Wolf: Kontroly se návštěvám ze Slovenska nelíbí

Primátor Wolf uvedl, že v problémových oblastech se dělají větší kontroly. Mnoho lidí podle něj přijelo například ze Slovenska na návštěvu, někdy ani nemají platné doklady nebo mají falešná razítka na pracovních smlouvách. „Takže zkoumáme pracovní smlouvy, zkoumáme, jestli mají vyšetření od lékaře, jestli je pravé, jde o větší kontrolu, a to se jim moc nelíbí,“ řekl primátor.

Zapojuje se podle něj celá městská policie i sociální odbor. „Jednáme intenzivně i s úřadem práce. Já si myslím, že to je jediný nástroj, který dnes máme k tomu, abychom lidi, kteří se tímto způsobem chovají, abychom jim to znechutili, ať jdou, kam chtějí,“ řekl Wolf.

Rozšíření bezdoplatkových zón se nyní řeší ve správním řízení. „Samozřejmě byznysmeni s byty už se odvolávají, ale já jsem přesvědčený, že to dotáhneme do konce a že někdy na konci července budou zóny vyhlášeny,“ řekl Wolf.

Ve městě také skončí dvě ubytovny: k 31. červenci Mašinka na vlakovém nádraží a k 31. srpnu Kosmos. Část obyvatel této ubytovny už podle primátora bydlení v Karviné nedostane. Město ji za 80 milionů korun přestaví na bydlení pro seniory.