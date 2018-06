Spor o haldu. Hromada suti z opravované D1 musí zmizet, podle úřadu zasypala vzácné květiny

Na obecních pozemcích v Čikově u Třebíče mezi zeminou z opravované dálnice D1, kusy betonu a asfaltu roste plevel. Podle ochránců přírody se v místě dřív dařilo vzácným živočichům a rostlinám, tisíce tun materiálu je ale zasypaly. „Tady ta veliká rostlina, která trčí z hromady je sesel sivý. Je to ohrožená, teplomilná rostlina. Té tu rostly velké plochy,“ popsal letos na jaře Václav Křivan z Českého svazu ochránců přírody.

Ministerstvo potvrdilo téměř milionovou pokutu

Místní radnice s navážením materiálu souhlasila. Starosta o tom, že by bylo místo významným biotopem nevěděl. „Dělám starostu od roku devadesát pět a nikdy mě nikdo neinformoval o tom, že by to byla tak významná lokalita, jak říkají ochranáři,“ řekl na jaře starosta obce Jan Požár (nestr.) Obec měla podle něj v plánu navážku srovnat, osít trávou a zasadit tam stromy.

Případ řešila i Česká inspekce životního prostředí. Udělila firmě, která hlínu navezla, pokutu. Ta se ale odvolala. Rozhodnout muselo ministerstvo. „Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím potvrdilo pokutu ve výši 800 000 korun, to rozhodnutí je pravomocné,“ řekla zástupkyně mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Bude to neekonomické a neekologické, tvrdí starosta

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina trvá na odstranění navážky a hovoří dokonce o devastaci lokality. Suť by měla zmizet do konce června. Firma COLAS se k tomu, jestli suť odveze, vyjádřit nechtěla. „Krajský úřad může vymáhat prodlení nápravného opatření exekučně. To znamená přímým donucením nebo uložením donucovacích pokut,“ řekla mluvčí KÚ Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Postoj starosty Čikova zůstává stejný, navážka mu nevadí. Převoz zeminy jinam by podle něj bylo plýtváním peněz a nákladní auta by ještě víc poničily nejen obecní cesty.