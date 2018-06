Pro bývalého majitele Likérky Drak žalobce vyšší trest nechtěl. Ostatním obžalovaným je soud zpřísnil

Čaniga spolupracoval při vyšetřování, zůstalo mu 11,5 roku. Případ Pavla Čanigy souvisí s distribucí nelegálního lihu od zlínského podnikatele Radka Březiny.

Žalobce Robert Henzel uvedl, že nechával na zvážení soudu i případné zmírnění trestu. „Důvodem je nová skutečnost, kdy obžalovaný Čaniga začal spolupracovat s orgány v trestním řízení,“ uvedl státní zástupce. Zvážena by tak měla být v jeho prospěch polehčující okolnost. Na spolupráci Čanigy upozornila také obhajoba. „Podaná vysvětlení významnou měrou přispívají k objasnění dalších osob. Ve větší míře přispěl k objasnění trestné činnosti, a to zejména vzhledem k tomu, jakého profitu obžalovaní dosahovali,“ uvedla obhájkyně.

Čaniga se k obchodům s nelegálním lihem přiznal již v říjnu 2015, když před olomouckým krajským soudem vypovídal v roli svědka v kauze lihové mafie v čele s Radkem Březinou. Popřel však, že by byl součástí organizované skupiny, a odmítl také údaje o množství lihu.

Krajský soud uložil loni nepravomocně majiteli likérky Pavlu Čanigovi 11,5 roku a bývalému jednateli distribuční firmy Verdana Robertu Sedlaříkovi deset let za mřížemi, zbylým čtyřem obchodním zástupcům tresty od čtyř do dvou let. Všichni obžalovaní i žalobce se odvolali.