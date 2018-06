Krnáčová chce postavit mimo službu úředníky, na které cílil policejní zásah na magistrátu

„Udělám to opatření, že se budu snažit ty lidi, kterých se to týká, postavit mimo službu, protože to bylo už podruhé, nebo dokonce potřetí, takže už si myslím, že je na čase, abychom udělali toto tvrdší opatření,“ řekla primátorka v noci na středu. Už krátce po zásahu oznámila, že bude chtít postavit mimo službu ředitelku odboru sportu a tělovýchovy na magistrátu Soňu Fáberovou.

Ve středu v podvečer se Krnáčová s Fáberovou sešla. Soňa Fáberová se poté odmítla k čemukoli vyjádřit a rychle odešla. Podle poradce primátorky Martina Vodičky se ale nenaplnilo přání Adriany Krnáčové, aby Fáberová na schůzku přinesla svoji výpověď. Dostala tedy ultimátum – buď šéfka tělovýchovného odboru odejde, případně si vezme neplacené volno na dobu vyšetřování, nebo jí primátorka pohrozila, že zařídí její odvolání. Podle informací ČT si vzala Soňa Fáberová čas na rozmyšlenou.