V Ostravě odstartoval mezinárodní veletrh drážní techniky. Představila se i unikátní tramvaj nOVA

Novinku Tango NF2 nOVA si lidé mohou prohlédnout i zevnitř. Do konce roku by mělo být v Ostravě v provozu 26 těchto tramvají, řekl generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

I s cestujícími by podle něj měla první tramvaj vyjet do ostravských ulic v srpnu. Nejprve bude jezdit jeden vůz a poté, co ujede ve zkušebním provozu předepsaný počet kilometrů, přibudou k němu na dalších linkách další.

Podnik si objednal 40 těchto tramvají. Posledních 14 vozů má firma dodat v příštím roce, a to v každém z prvních sedmi měsíců dva. Jedna tramvaj stojí zhruba 28,5 milionu korun, celková hodnota zakázky je tak přes miliardu.

DPO obmění vozový park

Dopravní podnik podle ředitele díky tramvajím výrazně omladí svůj vozový park. Pro cestující i řidiče je podle něj jízda ale i výrazně pohodlnější. „Je to znát nejen na její tichosti. Každý, kdo se tramvají sveze, se velmi brzy přesvědčí na vlastní kůži,“ řekl Morys.

Tramvaj může najednou přepravovat téměř 190 cestujících. Je plně klimatizovaná, včetně kabiny řidiče, má kamerovým systém, USB konektory nebo moderní sedadla. Má i několik bezpečnostních prvků k ochraně řidičů i chodců. Podnik chce nové vozy nasazovat hlavně na nejvytíženějších linkách.