Náměstíčka, sochy a hodně zeleně. Architekti představili novou čtvrť pro Plzeň

Plzeň by mohla mít do pěti let novou čtvrť poblíž centra za 2,5 miliardy korun. Pražská developerská firma Ameside chce na třech hektarech po zbouraném domu kultury a na místě obchodního domu Prior vybudovat obchody, byty a kanceláře, rozdělené dvěma pěšími bulváry se zelení. Návrhy byly představeny nejprve novinářům, po prázdninách je uvidí i Plzeňané na veřejném projednávání.