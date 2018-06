Muž připravil firmu FAU o 16,5 milionu. Podle žalobce nezaplatil za pohonné hmoty

Podle žalobce muž potřeboval desítky milionů korun na zaplacení kauce, díky níž mohl získat koncesi k obchodování s pohonnými hmotami. Peníze ale podle žalobce získal podvodem, když ze společnosti FAU odebral pohonné hmoty za více než 16 a půl milionu a obratem je prodal.

„Vzápětí poslal na účet celníků dvacet milionů a zaplatil tak požadovanou kauci. Nezaplatil už ale samotné FAU, která po něm začala dluh vymáhat,“ dodal Jiří Loučka s tím, že obžalovaný následně svou zadluženou firmu zrušil a nechal si od celníků vrátit dvacet milionů.

Do pokladny FAU ale nic neodvedl. Hrozí mu za to pět až deset let vězení.