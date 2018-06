Kdysi legendární Discoland Sylvie má nového majitele. Zatím neví, jak s budovou naloží

Discoland Sylvie proslul v 90. letech jako erotická diskotéka, kde se mísily hvězdy české pop-music s pochybnými živly. Extravagantní majitel klubu Ivan Jonák poutal pozornost bulvárních médií venčením medvěda, jízdou v kabrioletu s nahými prostitutkami a dalšími podobnými výstřelky. Kriminalisté v souvislosti s jeho osobou hovořili o „celebritizaci“ podsvětí.

Jonákovi k úpěchu pomohla jeho manželka, která byla držitelkou licence na provoz Discolandu. Podle několika svědectví se však chtěla dát rozvést a podnik zavřít. Protože se Jonák obával, že o zdroj peněz přijde, objednal si v roce 1994 její vraždu a také připravoval likvidaci jejího milence. Soud ho za to poslal na 18 let do vězení.

Nový majitel nespěchá

Někdejší spolumajitel nočního klubu Discoland Sylvie svou vinu popíral. Když byl Jonák propuštěn z věznice, chtěl očistit své jméno a podnik se špatnou pověstí opět otevřít. To se mu kvůli dluhům a dezolátnímu stavu nemovitosti nepodařilo.

Po Jonákově smrti budovu od dědiců nyní koupil podnikatel Petr Michovský, který vlastní mimo jiné stavební firmu a zabývá se luxusními nemovitostmi. Podle informací zpravodajského webu Seznam Zprávy zatím neví, jak s ní naloží, a na rozhodnutí nespěchá. Jasněji by mohl mít v září, kdy o záležitosti teprve začne vážně uvažovat.