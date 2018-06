VIDEO: Tříděný odpad z hlavního nádraží nahází uklízeč do jednoho pytle. SŽDC postup hájí

Záběry pasažéra vlaku u nástupiště se na Facebooku objevily v sobotu a hned se začaly masově šířit. Pracovník společnosti ISS na nich ručně vybírá obsah oddělených košů, který pak nahází do jednoho pytle. „Vidíte, dává to dohromady,“ komentuje úklid ve videu jeden z cestujících.

Za tři dny už video zhlédlo víc než 79 tisíc lidí, kteří nešetří vedení nádraží kritikou. Mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) ale takovou praxi hájí. Smíšený odpad z nádraží prý dál putuje do třídírny.

„Ačkoli jsou to koše na tříděný odpad, tak cestující se stále nenaučili třídit a koše využívají na klasický směsný komunální odpad. Proto obsah všech košů dávají pracovníci úklidu do jednoho pytle dohromady a v třídírně se to pak třídí ručně. Navíc je v koších i mnoho obalů z rychlého občerstvení a takový papír pak ani vytřídit nemůžete, protože je mastný. Skončí tak stejně ve směsném odpadu,“ řekl ČT mluvčí SŽDC Marek Illiaš.