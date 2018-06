Barevná skála nad Vltavou je stále nebezpečná, zjistil statik. Omezení pro vodáky trvá

První fáze odlamování nestabilních bloků Barevné skály u Českého Krumlova proběhla začátkem června. „Do některých částí masivu stačilo pouze kopnout, takže riziko pro lidi bylo opravdu veliké,“ uznal již dříve pracovník firmy Strix Chomutov Daniel Kapoun. „Byla jen otázka času, kdy by to spadlo,“ doplnil jej ředitel společnosti Dušan Dufka.

Prostor pod masivem, který horolezci a vodáci znají také jako Papouščí skálu, zůstává nebezpečný. Otevření cesty pod skalou se odkládá a pro vodáky i nadále platí omezení, že pod skálou mohou Vltavu splouvat pouze po levém břehu v šířce zhruba pěti metrů.

Lesy České republiky jako majitel skály nyní musí rozhodnout, jestli budou práce pokračovat ihned, nebo až po letní sezoně.

Odborná firma, která sanaci zajišťuje, preferuje v díle rovnou pokračovat, práce by tak mohly skončit za několik týdnů. V případě odsunutí prací na podzim by omezení na řece a břehu mohlo trvat i několik měsíců. Rozhodnutí by mělo padnout v příštím týdnu.