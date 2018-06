Praha opraví hotel Opatov. Za půl miliardy vznikne skoro 350 bytů pro chudé

Dům pro nový začátek, jak je projekt rekonstrukce označován, bude využíván pro ubytování sociálně potřebných, osob s pravidelnými, ale nízkými příjmy. Byty bude Praha nabízet mladým rodinám s malými dětmi, lidem s omezenou schopností pohybu i seniorům.

Bytů 1+1 bude 157. Největší část budou tvořit byty 2kk, kterých bude 167, z nich 31 bude určeno pro handicapované. Zbývající byty budou velikosti 3kk. Větší byty nelze vybudovat kvůli původní stavební dispozici budovy.

V jedné z nízkých budov bude prádelna se samoobsluhou, bezbariérové sklepní kóje a vznikne tam i prostor pro ordinaci či terapeutické služby. Druhá z budov nabídne prostory pro provoz kuchyně a ke komerčnímu využití. Tři propojené budovy jsou z prefabrikovaných panelů. Všechny mají jedno podzemní patro, jedna má 22 nadzemních pater, druhá jedno a třetí dvě.

Kosova kritika

Proti záměru vystoupil senátor a zastupitel Prahy 11 Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11). „Víte, nepřipadá mi důstojné v 21. století sestěhovávat potřebné z celé Prahy do dvou mrakodrapů na její okraj, na sídliště Jižní Město, které má dost svých problémů,“ řekl. O záměru podle něj nebyli navíc zastupitelé Prahy 11 městem informováni.

S Kosem nesouhlasil radní Karel Grabein Procházka (ANO), který dokument zastupitelům předložil. „Nejedná se o sociální bydlení, ale měly by to být malometrážní byty, takže jsou v kategorii dostupné bydlení. Určitě tam bude mix lidí, nejsou to jen sociálně slabší,“ sdělil.