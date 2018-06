Chovatel z Táborska špatně zachází se skotem, Madeta od něj přestala brát mléko

Chovatel Radek Šimeček má přes šedesát krav a stará se o ně sám. Uznává, že na chov nestačí. Snímky zachycující neodklizený hnůj a krávy špinavé od kejdy dostala mlékárna i veterinární správa.

„Zvířata si nemají kam lehnout, ložiště není nastláno, takže leží v kejdě, což je velice špatně,“ říká při pohledu na fotky ředitel Státní veterinární správy v Českých Budějovicích František Kouba.

„Musím neustále stlát, jenže oni si myslí, že když tady dám půlku balíku, že to stačí. Ale to jim musím vysypat aspoň tři balíky, abych to udržel. Prostě to není tak, jak by to mělo být,“ uznává Šimeček. Další výtky ale zpochybňuje. „(Krávy) jsou umazaný, ale jsou spokojený,“ míní.

Veterináři na farmě našli i podvyživené kusy. Některé tříleté jalovice vážily jen 350 kilogramů, běžná váha je přitom přes 500 kilogramů. Kravám chyběl nepřetržitý přístup k vodě, některým i dostatečný životní prostor. „Byly uvázány u zdi na krátkém řetězu, což je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat,“ vysvětluje Kouba.