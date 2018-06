Jezdit tankovat na Slovensko se nevyplatí. Spekulantům navíc hrozí postih od celníků

Přes to, že některé internetové servery tvrdí opak, ceny nafty a benzinu na Slovensku jsou srovnatelné nebo vyšší než v Česku. Česká televize to zjišťovala ve slovenských městech poblíž státních hranic. Potvrzují to i údaje Eurostatu, podle které je benzin v Česku stále levnější, než v okolních státech. Nic to však nemění na tom, že jeho cena v Česku od začátku května zhruba o dvě koruny vzrostla.