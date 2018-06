Do bývalé pily se přestěhuje radnice i lékař. Z průmyslové stavby bude nové centrum Ostravice

Nové řešení vytvořil v architektonicko-urbanistické studii architekt Kamil Mrva za přispění Josefa Pleskota. Studii si nechal zpracovat vlastník areálu, společnost Ridera Reality.

Starosta Ostravice Miroslav Mališ (TOP 09) řekl, že obec iniciativu vítá. „Ostravice nemá historicky nějaké náměstí nebo náves. Dnešní radnice je postavena z unimobuněk, jejich technický stav je za zenitem, a tudíž jsme před rozhodnutím stavět novou radnici,“ řekl.

Přesun radnice obec vnímá pozitivně i proto, že se její dispoziční umístění v obci výrazně nezmění. „Vznikne zde plocha náměstí zhruba 5000 metrů čtverečních, na které budeme moci konečně pořádat kulturně-společenské akce,“ řekl Mališ. Předpokládá, že obec by financovala stavbu náměstí s radnicí, jejichž by byla majitelem. Záměr by ještě muselo schválit zastupitelstvo. Stará radnice by pak byla zbourána a na jejím místě by zřejmě vzniklo parkoviště.

Areál pily se může stát i rájem „únikovek“

Provoz pily skončil v roce 2011, kdy se stal pro majitele ekonomicky neúnosným. Ridera Reality koupila areál, který už byl ve špatném technickém stavu, v roce 2013. Předseda představenstva Ridery Václav Daněk řekl, že od té doby do něj z vlastních prostředků investovala 30 milionů korun. Pro financování další přeměny areálu bude hledat partnery. Náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS) řekl, že Beskydy kolem Ostravice jsou jednou z turistických oblastí, jejichž rozvoj kraj podporuje.

Areál pily má rozlohu 6,5 hektaru. Přední tříhektarová část by se podle Daňka měla jednoznačně stát historickou částí obce s náměstím a zachovanou původní architekturou. „No a ta zadní část volá po určité širší diskuzi. Je připravena jako živná půda pro nějaký projekt. Zatím z anket vyplývá, že obec tady hledá volnočasový prostor, který nebude jenom pro sportovce …, ale bude pro celou rodinu,“ řekl Daněk.

Centrální objekt bývalé pilnice má v pronájmu spolek SK K2. Chce z něj vytvořit Wood Arénu, ve které bude muzeum dřevovýroby v Beskydech propojené s muzeem hor a horolezectví nebo třeba muzeum dřevěných hraček. Hlavní částí by měl být dřevěný IQ park. „Na to bychom chtěli navazovat s únikovými hrami, kde budou zapracované exponáty, katry, pily,“ řekl předseda spolku, horolezec Libor Uher.