Místo milionů za pojišťovací podvod půjde za mříže. Najal si „pyrotechniky“ k likvidaci vily, při výbuchu zahynuli

Zemřeli při tom dva lidé, kteří výbuch připravili. Muži původně hrozilo až osm let vězení. Proti rozsudku se odvolal pouze obžalovaný. Podle soudu je právní kvalifikace i trest na místě a je přiměřený.

„Obžalovaný se trestné činnosti s dalšími již zemřelými pachateli dopustil tím, že do suterénu domu umístil propanbutanové lahve, vojenskou trhavinu a rozbušku, čímž chtěl vyvolat pojistnou událost a dosáhnout pojistného plnění ve výši nejméně čtyři miliony korun.“

Boban si čtyřletý trest odpyká ve věznici s ostrahou, uložen mu byl také peněžitý trest půl milionu korun, doplnil mluvčí Cik. Pokud ho nezaplatí, půjde na další půlrok za mříže.

Tragédie se odehrála v lednu 2015. Podle obžaloby muži krachovalo manželství i firma a on potřeboval peníze. Proto si najal dva krajany, kteří měli z armády zkušenosti s výbušninami. Podle obžaloby se s nimi domluvil, že ve vile připraví výbuch a on bude po pojišťovně žádat náhradu škody. V lednu 2015 přijeli do Nového Jičína oba Chorvati, kteří měli výbuch iniciovat.