Hranice chtějí stavět zimní stadion. Led by měl do dubna, pak by si ho užili „kolečkáři“

„Zimní stadion je jedna z věcí, o kterou město dlouhodobě usiluje. Už před řadou let jsme tady dělali anketu, zda stavět nejprve krytý plavecký bazén, nebo zimní stadion. Tehdy zvítězil plavecký bazén, který se postavil. Momentálně se tedy snažíme dopracovat k zimnímu stadionu. Naskýtá se totiž možnost udělat to v nízkonákladovém řešení,“ řekl mluvčí.

Náklady zástupci radnice odhadují na 70 milionů korun, město by ale díky dotacím mělo zaplatit pouze 15 milionů, řekl mluvčí radnice Petr Bakovský. Podobné zařízení v Hranicích dosud chybělo, o jeho stavbě se mluví již několik let.

Zimní stadion by měl být využíván v co nejširším spektru. „Základem pro využití haly bude veřejné bruslení a bruslení škol a školek. Navíc v Hranicích a blízkém okolí máme okolo 15 amatérských hokejových klubů, které vlastní zimní stadion potřebují. Do budoucna lze samozřejmě uvažovat i o výchově hokejové mládeže nebo o krasobruslařských oddílech.“

Město počítá s tím, že novou halu postaví podle nízkonákladového projektu, který má k dispozici od Českého svazu ledního hokeje. Ten dlouhodobě podporuje výstavbu úsporných zimních stadionů ve městech do 20 tisíc obyvatel. Aktuálně bylo vybráno 24 měst, která mají od svazu přislíbené peníze, a Hranice jsou mezi nimi, uvedli zástupci radnice.

Led do dubna, pak plocha pro in-line brusle

Hala by měla mít ledovou plochu k dispozici standardně od srpna do dubna. V letních měsících by měla sloužit hlavně pro in-line bruslení, ale i jako kulturní prostor k různým koncertům, výstavám a dalším akcím.

Díky nejnovější technologii mražení, vzduchotechniky a osvětlení by mělo město ušetřit za provoz. Na „zimní“ osmiměsíční období se náklady odhadují na 2,5 milionu korun.

„Na vstupném by se mělo vybrat zhruba 1,5 milionu korun a jeden milion by pak měla být dotace od města. To je velmi příznivá částka, pokud si uvědomíme, že například provoz plovárny stojí město ročně zhruba 3,5 až 4 miliony korun,“ sdělil radní Robert Selzer (Otevřená radnice).

Pokud projekt v létě schválí zdejší zastupitelstvo, může město začít pracovat na konkrétní podobě zimního stadionu. Stavební povolení by mělo být vydáno v první polovině roku 2019 a po přidělení potřebných dotací od kraje a státu by se mohlo začít stavět na jaře 2020, doplnil radní Selzer.