Ani nový vodojem nestačil. V části Ústí nad Orlicí došla voda, město chystá pořadníky

„V souvislosti s bazény se určitě zvýšila spotřeba. Máme graf ve kterém je vidět, že o víkendu abnormálně dvojnásobně až trojnásobně vzrostla spotřeba vody,“ uvedl místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík (nezávislý).

Při projížďce obcí napočítali redaktoři České televize bazény u více než čtvrtiny všech místních domů. Na napuštění některých z nich je potřeba asi polovina kapacity celého vodojemu. Město proto chystá harmonogram, podle kterého budou moct obyvatelé své bazény napouštět. Postupně, jeden po druhém.

Ústí nad Orlicí také do budoucna plánuje Knapovec připojit k městskému vodovodu. To bude trvat ale ještě několik let.