Dětem Země navzdory: spalovna v Chotíkově u Plzně zůstává v provozu

„Žaloba se zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení,“ uvedl předseda soudního senátu Václav Roučka v rozsudku z 31. května.

Právník teplárny Robert Varga si myslí, že sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu kasační stížnost podá, ale domnívá se, že jí brněnský soud nevyhoví. „Krajský soud zkoumal procesní námitky Dětí Země velmi pečlivě a opatrně a shledal proces Krajského úřadu Středočeského kraje jako bezchybný,“ uvedl Varga.

Spalovna by podle něj mohla do konce roku získat kolaudační souhlas. Řízení ale zdrží další námitka Dětí Země. Organizace tentokrát napadla verdikt stavebního úřadu v Nýřanech, pod nějž spalovna spadá. Úřad už sice schválil změny stavby při dokončování spalovny, ale aktivisté to opět napadli kvůli podjatosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí rozhodnout, který krajský úřad o změnách rozhodne. Podle předsedy představenstva městské teplárny Tomáše Drápely šlo o čtyři změny, které při tak velkých stavbách potkají každého investora. Jde například o nové parkoviště, delší střechu spalovny a další filtry do komína.

Místo pálení chtěli ekologové třídění

Ekologičtí aktivisté stavbu kritizují od roku 2010 a jejich žaloby ji několikrát přerušily. Děti Země žalovaly kvůli stavebnímu povolení Krajský úřad Středočeského kraje, už předtím také Krajský úřad Plzeňského kraje, napadli i územní rozhodnutí. Místo pálení odpadů prosazují jeho třídění.

Po letech příprav se spalovna začala stavět v roce 2013, první odpad se začal pálit v dubnu 2016. Po pěti měsících pak začal provoz naplno, ročně spálí až 95 tisíc tun odpadu. Stále však jde o zkušební provoz. Po nynějším verdiktu je stavební povolení z roku 2012 pravomocné a Plzeňská teplárenská je tak blízko kolaudaci zařízení.