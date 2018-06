Elektrárna Dlouhé stráně bude mimo provoz. Vyloví z ní i potopený mnohatunový jeřáb

„Autojeřáb se bude vyprošťovat v období od 10. července do 30. července,“ uvedl ředitel Dlouhých strání Vítězslav Chmelař. V květnu se již po dně nádrže porozhlédla dálkově ovládaná ponorka, s jejíž pomocí odborníci zjistili, v jaké poloze se stroj nachází. Autojeřáb podle Chmelaře spočívá na kolech s vysunutým výložníkem.

Dolní nádrž elektrárny experti vypustí v termínu od 10. do 19. července. „Při kompletně vypuštěné dolní nádrži a převedeném přítoku vody bude vrak autojeřábu rozdělen na několik částí a následně budou tyto části vyzvednuty,“ uvedl Chmelař.

Druhá největší investice v elektrárně

Vylovení jeřábu odstartuje jednu z největších investičních akcí v historii této přečerpávací elektrárny. „V součtu to bude druhá největší investice Dlouhé stráně,“ potvrdil Sobol. První soustrojí elektrárny bude odstaveno od poloviny června do 10. září a druhé od 9. července do 11. listopadu.