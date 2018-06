Věřitelé Vítkovic Heavy Machinery žádají 3,23 miliardy korun. Podnik zaměstnává 900 lidí

Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Podle deníku MF Dnes však insolvenční správce nepřijal všechny pohledávky. Firma v dubnu zrušila omezení výroby a vracela se ke standardnímu pracovnímu rytmu. Kvůli nedostatku provozního kapitálu byla od poloviny ledna část z 1000 zaměstnanců doma s 80 procenty náhrady mzdy.

Vítkovice Heavy Machinery jsou producentem ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. Vyvážejí do zemí EU, ale také do Ruska, Kanady, Brazílie nebo Indie. V březnu na sebe firma podala insolvenční návrh a zároveň oznámila, že do ní vstupuje nový investor.

Společnost uvedla, že do neuspokojivé ekonomické situace se dostala v důsledku dlouhodobé krize na trhu v oboru strojírenství. Soud podniku povolil reorganizaci.

Společnost drží nad vodou Strnad

Ve firmě získá většinový podíl společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. I díky její finanční podpoře v dubnu VHM po několika měsících obnovily chod ocelárny, která je pro podnik klíčová, a celou výrobu. Podnik má asi 900 zaměstnanců.