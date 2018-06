Třinecké železárny chtějí koupit huť ArcelorMittal Ostrava. Zda ji získají, bude jasné ještě letos

Někdejší Nová huť patří do skupiny Lakšmí Mittala od roku 2003.

Má i s dceřinými společnostmi více než 6500 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.

Koupi ArcelorMittalu Ostrava doporučoval Třineckým železárnám také prezident Miloš Zeman , podle kterého by podniky měly pokud možno zůstat ve vlastnictví domácího kapitálu. Skupina ArcelorMittal začala jednat s potenciálními zájemci o její huť v Ostravě i další podniky v Evropě již v květnu.

„Skupina ArcelorMittal jedná se zájemci o koupi ostravské hutě, k počtu zájemců nebo jejich jménům se nebude vyjadřovat. Prodej by měl být uzavřen do konce roku 2018.“

- V dubnu 2003 se Nová huť přejmenovala na Ispat Nová Huť, v roce 2004 pak byly sloučeny firmy LNM Holdings a Ispat do společnosti Mittal Steel. Ispat Nová huť proto v únoru 2005 změnila název na Mittal Steel Ostrava. Od srpna 2007 firma nese název ArcelorMittal Ostrava, je součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal (2006), která působí ve více než 60 zemích světa.

- V železárnách pracuje zhruba 7000 lidí , a to včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně. I s dceřinými firmami mají TŽ okolo 10 000 zaměstnanců.

- Loni firma do svého rozvoje a modernizace investovala více než tři miliardy korun . Zhruba třetina částky šla na projekty, které se projeví snížením negativního vlivu na životní prostředí. Letos mají investice TŽ přesáhnout 2,5 miliardy korun.

- Přes 60 procent produkce směřuje na export , a to zejména do Německa, Slovenska, Itálie, Polska a USA.

- Po listopadu 1989 byly železárny transformovány na akciovou společnost a částečně zprivatizovány. Až do poloviny 90. let nicméně většinovým vlastníkem zůstával stát. V roce 1996 od něj necelých 51 procent akcií podniku koupila společnost Moravia Steel. V současnosti je tato firma miliardáře Tomáše Chrenka jediným akcionářem.

Evropská komise minulý měsíc největšímu světovému výrobci oceli ArcelorMittal schválila záměr převzít Ilvu, která je největší ocelárnou v Evropě. Jednou z podmínek je prodej huti v Ostravě a několika dalších podniků ArcelorMittalu v Evropě. To by mělo zaručit, že převzetí Ilvy nenaruší hospodářskou soutěž a nepovede ke zvýšení cen.

Do konce května měli být známi předběžní zájemci, závazné nabídky by měl oddělený správce huti obdržet během července. „Vybrané zájemce o koupi bude posuzovat Evropská komise, a to z pohledu toho, zda jsou schopni pokračovat v provozu a rozvoji podniku tak, aby ostravská huť byla trvalou a aktivní konkurencí skupiny ArcelorMittal,“ dodala mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková.

Huť již má svého správce

Správcem odděleného majetku v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava se stal její současný generální ředitel a předseda představenstva Ašók Patil. Huť se 6500 zaměstnanci má řídit nezávisle na skupině ArcelorMittal. Proces prodeje navrhovaných podniků by měl být uzavřen do konce roku.

Ostravská huť se podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele AMO Ašóka Patila bude prodávat jako fungující výrobní podnik, aniž by se snižovala její výrobní kapacita nebo počet pracovních míst.