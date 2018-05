V Brně začaly letní opravy silnic a tramvajových tratí. O prázdninách jich bude ještě víc

V Žabovřeské ulici jsou kolony i bez omezení

Další dopravní uzavírky přidá od přelomu července a srpna ještě jedna významná stavba. Začne totiž rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky a rozšiřování velkého městského okruhu v Žabovřeské. Trasa, kterou denně projede přes čtyřicet tisíc aut a i bez omezení se v místech tvoří pravidelné kolony, tak povede staveništěm. „To, co se dotkne pravděpodobně nejvíc objízdných tras, bude rekonstrukce toho vlastního mostu do Bystrce, která by měla trvat pět měsíců,“ řekl náměstek primátora města Brna Richard Mrázek (ANO).

Během dní, kdy budou dělníci pracovat na odstřelu skály nebo přepojení kanalizace, bude městský okruh úplně uzavřen. Tisíce řidičů pak zamíří do Jundrova nebo Žabovřesk. „My už máme zkušenosti. Při opravě Minské ulice se domluvily změny dopravního značení. To budeme muset udělat i teď na základě požadavků občanů a dalších orgánů,“ vysvětlil starosta MČ Brno-Žabovřesky Pavel Tyralík (ČSSD). V Žabovřeskách tak na některých místech přibudou například semafory.