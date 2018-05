Případ znečištěné vody v Dejvicích, ze které onemocněly tisíce lidí, zůstane asi bez trestu

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května roku 2015. Kvůli vodě kontaminované bakteriemi a viry onemocnělo přes čtyři tisíce lidí, z toho 33 skončilo se střevními potížemi na nemocničním lůžku. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla až 18 tisíc obyvatel.

Kriminalisté se kauzou zabývali téměř tři roky. Podle dřívějšího vyjádření policistů prodloužily vyšetřování především výslechy stovek lidí, kteří se k trestnímu řízení připojili jako poškození. Stíhání navíc začalo až tři čtvrtě roku po události, protože složitý případ si předtím vyžádal vypracování řady znaleckých posudků z různých oborů.

O obvinění dvou lidí policisté informovali v březnu 2016, stíhaným tehdy bylo 60 a 54 let. Jejich jména ani funkce policie nekomentovala, podle médií však stíhání čelí jeden muž a jedna žena, vedoucí pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací. Kriminalisté tvrdí, že dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání. Obyvatele Prahy 6 prý uvedla v nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože nedodržela postupy před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě.

Pražské vodovody a kanalizace po kontaminaci sdělily, že ji nezpůsobily splašky ze slepého kanalizačního ramene, jak se původně spekulovalo, ale průsak z kanalizace. Sondy totiž odhalily nestandardní křížení vodovodního a kanalizačního řadu, které porušovalo normu, podle níž musí být kanalizační potrubí uložena pod vodovodním.