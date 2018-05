Kde budeme hrát ligu, ptají se v Opavě. Ostrava stadion neposkytne, v úvahu připadá Brno

Klub poté převzalo město a postupně ho vytáhlo až do druhé ligy. Po několikaleté stabilizaci kádru v ní Opavským v těžkém ročníku s exligovými týmy Olomouce a Ostravy už vloni unikl postup o dva body, letos si však Opava budovala rozhodující náskok už od úvodních jarních kol a postupuje s naprostým přehledem.

Klub za třináct let od svého pádu urazil značný kus cesty. Slezský FC po odchodu nesolventních majitelů z Ukrajiny, kteří klub celkově destabilizovali, se v roce 2005 propadl z první ligy až do krajského přeboru.

Opavský fotbal se po třinácti letech vrací do české nejvyšší soutěže. Svěřenci trenéra Romana Skuhravého dlouhé čekání na návrat mezi elitu definitivně ukončili tři kola před koncem sezony.

Ve věci se výrazně angažovala opavská radnice, která vlastní většinový podíl v klubu. „Ze strany města je snaha všechny podmínky pro udělení licence splnit v co nejkratším termínu. Projekt se připravuje. Je ale potřeba dodržet všechny zákonné náležitosti při hledání dodavatele,“ dodal primátor města.

V Opavě nyní probíhá výběrové řízení na firmu, která zajistí vyhřívání trávníku. „Pokud vše půjde podle plánu, 7. září by mělo být hřiště k dispozici a věřím, že budeme moci odehrát domácí zápasy v Opavě,“ citoval Opavský deník Jaroslava Rovňana.

V krajské metropoli by však byly zápasy vítěze uplynulého ročníku druhé ligy velkým bezpečnostním rizikem. Mezi opavskými fanoušky a příznivci Baníku totiž panuje dlouhodobá nevraživost. Proto není překvapením, že ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) žádost odmítl.

Výhry by Opavě ale byly k ničemu, pokud by před třemi týdny městské zastupitelstvo na svém zasedání neschválilo mimořádnou investiční akci ve výši 22 milionů korun na vybudování vyhřívaného trávníku. Ten je nutnou podmínkou k udělení prvoligové licence. Opava ho doposud neměla. Vedení města však rekonstrukci hrací plochy dalo zelenou a tím padla největší nesportovní překážka v cestě do nejvyšší soutěže.

Město však dlouhodobě proklamuje, že by svůj většinový podíl v klubu chtělo odprodat novému investorovi. Loni se o opavský fotbal zajímal subjekt ze Švýcarska, ale zastupitelstvo transakci na svém zasedání neposvětilo s odkazem na nepříliš jasné pozadí investora. Hledání strategického partnera tudíž trvá.