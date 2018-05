Stavba dálnice z Hulína na Zlín je po deseti letech o krok dál k realizaci. Křeček polní ji nezastaví

O žalobách na dálnici by soud mohl rozhodnout do konce léta. Pat ale může pokračovat, to pokud se aktivisti odvolají proti stavebnímu povolení nebo ho rovnou napadnou zase u soudu.

Průmyslová zóna v Holešově

Pokud se dálnice přece jen začne stavět, může to do hry o investory vrátit průmyslovou zónu v Holešově. „Narážíme na občanské sdružení, které bojkotuje všechno, co může, co mu zákon dovoluje. Všechny lhůty se protahují trojnásobně, než je běžné,“ posteskl si jednatel holešovské firmy Eduard Ivanický.

Jejím investorem je sice Zlínský kraj, dálnice v regionu by pomohla ale i přímo městu. „Holešov potřebuje napojení kvůli svému průmyslovému i společenskému rozvoji. Jedná se přece jen o kulturní centrum s významnými památkami, jejichž návštěvníci mají komplikovaný příjezd. Město je totiž zahlceno tranzitní dopravou,“ uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert (TOP 09).

Ve Zlínském kraji kromě dálnice D49 čekají obyvatelé i na dálnici D55, pro letošní rok je naplánovaná aspoň stavba obchvatu Otrokovic na její trase.