Na opravě věže Jakobínka bude pracovat středověký jeřáb. Pohání ho lidská síla

„Práce na Jakobínce jsou v Česku ojedinělým stavebním experimentem, kdy chceme uchovat paměť těchto stavebních řemesel a postupů. Zároveň poskytujeme větší prostor odborníkům, kteří se tímto zabývají,“ vysvětluje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích Národního památkového ústavu a hlavní koordinátor projektu.

Pro školní skupiny a rodiny s dětmi je připraven program Jeřáby táhnou na Jakobínku, který zábavnou formou vysvětlí základní fyzikální principy mechaniky. „Pro demonstraci používáme modely, které jsou dostatečně velké na to, aby děti pocítily tíhu břemene. Získají tak zkušenost a přesvědčí se o tom, že jednoduché stroje jsou funkční a dokáží mít obrovskou sílu,“ popisuje Eva Neprašová, spoluautorka didaktického programu.

Celková obnova věže bude dokončena v roce 2019. Opravená a veřejně přístupná Jakobínka zůstane dominantou hradu. V interiéru věže vznikne malá expozice o jejích dějinách a projektu rekonstrukce.

Pohyb stroje ovládají tři lidé

Středověký jeřáb pohánějí lidé, kteří točí kolem umístěným ve výšce přibližně 40 metrů. Pohyb historického stroje ovládají tři lidé. „Chodec, který pohání poběžné kolo, vazač, který nahoře či dole uvazuje břemena, a velitel, který koordinuje práci dvou předchozích. Chodec musí od velitele přesně vědět, v jaké poloze je břemeno, a tedy jakou rychlostí pohybovat kolem a na jakou stranu,“ uvedl investiční referent z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích David Říha.

Montáž repliky jeřábu, jehož nosnost je 500 kilogramů, trvala na Jakobínce 10 dní. „Trochu nám to komplikovalo počasí, jinak by ta doba byla ještě přibližně o třetinu kratší,“ řekl tesař Petr Růžička. Podle něj má projekt obnovy Jakobínky historickými postupy několik přínosů. „Nastavuje nám to zpětné zrcadlo, které nám například ukazuje, že řada věcí se ve spoustě oborech dělala ekonomicky výhodněji,“ dodal Růžička.

Hrad Rožmberk pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Rožmberků. Jde o komplex původně dvou rožmberských hradů. Dolní hrad byl několikrát modernizován, poslední majitelé – rod Buquoyů – jej přeměnili v romantické muzeum přístupné veřejnosti.