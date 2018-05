Na trať u Karlových Varů, pod kterou se sesunul svah, se vrátí vlaky v polovině prázdnin

Plány, že výluka nedaleko Karlových Varů potrvá jen týden, i naděje, že se podaří vrátit na trať vlaky během května, zůstaly nenaplněny. Cestující, kteří jedou například z Chomutova do Sokolova, budou v Ostrově nad Ohří přestupovat do autobusů a v Karlových Varech zase zpátky do vlaku až do poloviny prázdnin.

Chomutovská firma musela odtěžit celý svah, který byl podmáčený – nejen část, která se zřítila, ale i tu, která zůstala stát. „Muselo se odbagrovávat dva a půl metru pod úroveň terénu,“ upozornila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Úsek trati pak vznikne zcela nově.

Devadesátimilionovou zakázku zadal správce státních železnic bez soutěže, což mu v případě mimořádných událostí zákon umožňuje. I tak se výluka protáhne na více než čtvrt roku. „Oprava by měla být dokončena k 31. červenci, aby se v srpnu vlaky mohly rozjet s tím, že samotná stavba potom bude ukončena v říjnu,“ upřesnila mluvčí Šubová.

/*json*/{"map":{"lat":50.370932909092566,"lng":12.903335602162201,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.26134531829381,"lng":12.888086018110243,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

SŽDC odkazuje na své předchůdce: Na sesuv zadělala rekonstrukce v 19. století

Vlaky nemohou kolem Otovic u Karlových Varů projíždět od poloviny dubna. Že není vše v pořádku, nejprve upozornil strojvedoucí projíždějícího vlaku. Pochůzkář si pak všiml začínajícího sesuvu a nechal ihned zastavit provoz.

Následně došlo k velkému sesuvu půdy – zřítila se část náspu a jedna kolej zůstala viset ve vzduchu. Druhá pak zůstala na okraji propasti, ale i ona byla nesjízdná.

Příčinou bylo již zmíněné podmáčení svahu, SŽDC přitom odkazuje dávno do minulosti. Chyba prý vznikla již na konci 19. století, kdy zde Buštěhradská dráha (tj. tehdejší vlastník) stavěla druhou kolej. „Byl zvolen nevhodný technologický postup i nevhodný materiál,“ uvedla Kateřina Šubová.