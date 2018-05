Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe nebude levná. Odhady hovoří nejméně o 610 miliardách korun

Komplikace v Poodří

Dalším složitým místem v Moravskoslezském kraji je obchvat Chráněné krajinné oblasti Poodří. „Tam se snažíme trasu trošku uhnout tak, abychom nezasahovali do prvních dvou nejcitlivějších zón z hlediska ochrany přírody a krajiny a byli vysunuti do třetí, respektive čtvrté, aby ten zásah byl co nejmenší. Nelze to vyřešit tak, že bychom obešli ten prostor úplně, to možné není,“ uvedl Sosna.

V případě schválení výstavby kanálu by stavba musela absolvovat všechny obvyklé povolovací procesy, bylo by nutné také vykoupit pozemky. „Odhaduju, že pokud by to opravdu velmi rychle všechno dobře šlo u těch nejjednodušších částí, tak realizace by mohla začít tak v letech 2028 až 2030, a to říkám nejrychleji, pokud opravdu všechno půjde hladce,“ řekl Sosna.

Na polské straně by studie mohla být zpracována v příštím roce. Podle Sosny je polská součinnost nutná – nebylo by totiž smysluplné stavět plavební cestu na českém území k hranici, pokud by dál nepokračovala. „Tam musí být synergie na polské straně, jinak to nemá smysl,“ dodal.