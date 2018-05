Šéf lihové mafie opět před soudem. Měl objasnit, komu prodával nezdaněný líh

Antoniazi má na spotřební dani dlužit státu miliardu korun a podle žalobce měl právě on koupit od Březiny čtyři miliony litrů lihu. Antoniazi všechna obvinění odmítá , označuje je za vykonstruovaná.

Tomáš Březina – bratr Radka Březiny a spolupracující obviněný. K trestné činnosti se doznal, uvedl však, že jeho role nebyla tak velká, jak se mu přisuzuje. „Byli lidé, kteří to měli v denní náplni práci, pro mě to byla okrajová záležitost, staral jsem se o evidence a vyúčtování. I bratr mi říkal, že mi nic nehrozí,“ řekl třeba.

Radek Březina – Už při rozsáhlé výpovědi v první den soudu hovořil 14 hodin. Přiznal, že byl hlavou celé skupiny, vše fungovalo na jeho příkaz a líh byl jeho. Odmítl uvést jména odběratelů nelegálního lihu, popřel také, že by uplácel celníky. Podle něj nelegální obchody umožnila rutinní práce celníků, z nichž se někteří dali oklamat fiktivní denaturací lihu.

Hlavní líčení s bývalým majitelem likérky z Frýdku-Místku začalo již v dubnu. Čelí obžalobě z krácení daní. Proti Antoniazimu svědčí i Tomáš Březina, který spolupracuje s policisty už od začátku vyšetřování a usvědčil svého bratra Radka. Dostal za to nižší trest.

Případ tohoto údajného odběratele Březinova lihu není posledním, které mají žalobci zmapovány. Krajský soud tak v květnu otevřel případ dalších čtyř obchodníků s nelegálním alkoholem. Obžalovaní měli nákupem nezdaněného lihu od Radka Březiny připravit stát o půl miliardy korun. Většinou ale odmítají, že by se na nelegálních obchodech s nezdaněným lihem podíleli.

- Kromě Radka byl v kauze souzen například také jeho bratr Tomáš, jenž byl jeho nejbližším spolupracovníkem. Soud mu jako jedinému přisoudil status spolupracujícího, neboť pomohl zásadně odkrýt trestnou činnost skupiny. Původně dostal pouze čtyřletý trest vězení, který mu Vrchní soud v Olomouci zvýšil na šest let. Obviněn byl také jejich otec Vladimír, a to z legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

- Podle své výpovědi byl Radek Březina schopen obelstít při denaturaci celníky, kteří na tento proces dohlížejí. V nádržích totiž ponechal již jednou denaturovaný líh, do kterého jen přilil menší množství činidla. Zbyly mu tak vždy tisíce litrů čistého lihu, použitelného pro nelegální výrobu lihovin. Objevily se sice hlasy, podle kterých mohli být někteří celníci při falešných denaturacích podplaceni, Březina to ale odmítl. Až v prosinci 2015 bylo několik celníků obviněno za ledabylé dohlížení na denaturaci lihu. Trest hrozí pěti lidem.

- Později začala Březinova skupina podvádět při denaturaci etanolu, tedy úpravě lihu, po které jej nelze používat pro výrobu alkoholických nápojů. Pro zakrytí obchodů s lihem patřila Březinovi i firma Morávia-Chem, oficiálně vyrábějící kapalinu do ostřikovačů automobilů. K jejímu vlastnictví se ale, podobně jako v případě Likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku, dlouho nehlásil, přiznal to až během trestního řízení.

- Březina absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a podle pamětníků patřil k nejlepším studentům. Po škole se dal na podnikání a brzy se zaměřil na lihovarnický průmysl. Počátky jeho nelegálního obchodu s lihem se datují do 90. let, kdy v Ostravě získal Likérku Daněk. Namísto legálního a zdaněného lihu v ní začal pro výrobu lihovin ve velkém používat vyčištěný syntetický líh, na jehož úpravu sám Březina sestrojil zvláštní zařízení.

- Podnikatel z Kostelce u Zlína (narozen 3. září 1970) byl i podle svého přiznání hlavou organizace, která během téměř 15 let dodala na trh desítky milionů litrů lihu, podle soudu připravila stát na daních o 5,6 miliardy korun. Nelegálně získaný líh, kterého bylo podle odhadů Březinova bratra Tomáše mezi roky 2003 a 2012 ze společnosti Morávia-Chem získáno mezi 20 a 30 miliony litrů, pak na lihoviny zpracovávala nejen Likérka Drak, ale i celá řada výrobců. Podle Radka Březiny bylo odběratelů více než 30, někteří i na Slovensku.

Radka Březinu spolu s dalšími sedmi lidmi už kvůli obchodům s nezdaněným lihem pravomocně odsoudil olomoucký krajský soud. Za nelegální obchody s lihem s rekordní škodou na daních 6,39 miliardy korun dostal Radek Březina třináct let, šesti obžalovaným soud uložil tresty od čtyř do 12 let, jeden vyvázl s podmínkou.

