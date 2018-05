Opavská kasárna mohou být rájem bydlení. Investoři by zde mohli postavit 400 bytů

Z šesti zaslaných nabídek jedna počítala s rozdělením parcel mezi menší investory, což město nechtělo. Město proto dál jedná se třemi developery.

„Dvě nabídky jsou úplně bezproblémové. Jeden z investorů dokonce projevil i větší zájem o stávající historickou budovu, kterou by chtěl opravit a zřídit tam byty,“ uvedl primátor. Dodal, že tři vybrané investory město požádá o předložení podrobnějších smluvních podmínek. „Zajímat nás budou hlavně závazky k tomu, kdy výstavba začne,“ uvedl.

Vítěze by vedení města chtělo vybrat během léta. Smlouvu by zastupitelstvo mohlo schválit v září. Pozemky chce město zájemci prodat za tržní cenu okolo 1000 korun za metr. Firmy zatím konkrétní nabídku nepodaly.

Investory začali hledat letos

Radnici se dlouhou dobu nedařilo sehnat pro kasárna smysluplné využití. „Proto jsme se vydali cestou zpracování vlastní studie včetně vizualizací. Ta pomůže případným developerům udělat si představu, co je zde možné realizovat,“ sdělil před časem Křupala. Investory, kteří by prostor opravili, začal hledat opavský magistrát letos v únoru.

Dukelská kasárna mají rozlohu zhruba jedenáct hektarů. Ve spodní části stojí historické budovy, které chátrají, zatím není jasné, jak by mohly být využity. Demolici město nyní vylučuje. V horní části sídlí několik firem s lehkou výrobou, například výrobce kol. Magistrát nyní řeší i případný prodej střední části o rozloze přesahující šest hektarů, na nichž stojí jen dřevěné garáže nebo nepotřebné domy.

Město počítá se zbouráním těchto objektů. Připravuje také stavbu páteřního rozvodu vodovodu a kanalizace. Pozemky tak chce připravit, aby pro případné investory byly atraktivnější.

Radnice původně uvažovala i o tom, že kdyby se nenašel jeden investor na celou plochu a území by se rozdělilo mezi menší partnery, že by sama v areálu postavila jeden bytový dům. Od tohoto záměru ale nakonec ustoupila. „Tato podmínka by pro investora byla zbytečná a komplikovala by projekt. Máme i jiné parcely, kde můžeme bytový dům postavit,“ uvedl už dříve Křupala.