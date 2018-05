Škodám z bahna při povodních se dá předcházet. Recept mají v Němčovicích

Dlouhá sucha v kombinaci s přívalovými dešti způsobují čím dál větší problémy. Vyschlá pole nedokážou velké množství srážek pojmout.

Třeba v Hartoušově na Chebsku zaplavila tento čtvrtek voda z polí během jediného odpoledne celý pozemek domu na okraji obce. „Já tam nemůžu ani jít. Nevím, jestli slepice žijí, nebo ne,“ lamentovala jedna z obyvatelek Hartoušova.

V pátek bylo vidět, že dům obklopuje orná půda, která je na mnoha místech popraskaná dlouhodobým suchem. „Ta krusta je zase hodně vyschlá a velmi tvrdá a významným způsobem zamezuje vstupu vody do půdního profilu. To znamená, že se to nezvládne vsáknout,“ říká hydropedoložka z České zemědělské univerzity Radka Kodešová.