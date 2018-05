Síť knihoven v Brně zhoustne. Letos se čtenářům otevřou další dvě

S obnovou knihovny se teď výrazně promění celý prostor. „Byl tady velký pás unimobuněk z azbestu, které jsme museli zbourat. Bylo to dlouhodobě nevyhovující. Plocha bude sloužit pro kulturní akce, můžou se zde pořádat koncerty, různá divadla,“ popsala místostarostka.

„Máme zhruba čtyřicet tisíc čtenářů v rámci celé naší knihovní sítě. Nepřikláněla bych se k názoru, že ubývá čtenářů nebo že by lidé nečetli,“ řekla ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Jana Kuncová.

Sto knih na festivalu Re:publika

Na brněnských oslavách sto let od vzniku Československa získaly knihy i vlastní pavilon. „Nese název Sto let - sto knih. V expozici Festivalu Re:publika budou vystaveny knížky, které mají v rámci historie čtenářům stále co říct,“ řekla Jana Kuncová. Bohatost knižní kultury prezentují inspirativní citáty z nejlepších děl, které motivují k přemýšlení o historických souvislostech a budoucnosti.

Kromě připravované výstavy se mohou návštěvníci těšit na relaxační a interaktivní zónu pro rodiče s dětmi, Edtech knihovna ukáže 3D technologie a aplikace podporující čtenářskou gramotnost, literární salon naplní autorská čtení a diskusní fóra.