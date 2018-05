Praha 1 nebude se zákazem kol čekat na rozsudek, zavede ho do začátku hlavní sezony

První městská část se rozhodla nechat osadit značky omezující cyklistickou dopravu v historickém centru Prahy poté, co soud odmítl vydat předběžné opatření, které by platnost odložilo. Radnice předpokládá, že žalobu jako celek potká osud předběžného opatření. „Není potřeba čekat na to, až se tak stane,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková

Konkrétní datum ale Praha 1 zatím neoznámila. „Po rozhodnutí soudu předpokládáme, že zahájení bude moci začít do hlavní letní turistické sezony,“ prozradila pouze mluvčí. Zbývá podle ní dořešit poslední detaily.

Opatření obecné povahy původně radnice zdůvodňovala bojem proti elektrickým koloběžkám, ale v odůvodnění předpisu již uvedla, že jde o „bezpečnost zejména chodců, ale i samotných cyklistů“ na pěších zónách. Nebude mít univerzální platnost, na kole bude možné po pěších zónách jezdit od 17 hodin do 10 dopoledne, přes den však ne. Týká se pěších zón v okolí Staroměstského a Václavského náměstí a náměstí Republiky.

Proti opatření se žalobou ohradil spolek Automat spolu se dvěma dalšími navrhovateli. Zatím rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1 o návrhu na předběžné opatření, které podle něj není potřeba, protože cyklistům nehrozí zavedením opatření bezprostřední újma. Podle soudu mohou cyklisté v daných oblastech a časech kolo vést.