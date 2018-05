Ostravské vodárny bojují se zdatným nepřítelem. Potkani přežijí i pád z deseti metrů

Deratizaci OVAK provádí například na sídlištích, v okolí stánků s rychlým občerstvením, v okolí popelnic a podobně. „Ke zvýšenému výskytu potkanů bohužel ve velké míře přispívají sami obyvatelé, kdy do kanalizace často splachují zbytky jídel. Svým dílem k tomu přispívají i poslední dobou populární drtiče odpadků používané v kuchyních, které jsou však pro vypouštění odpadu do kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci města Ostravy zakázány,“ sdělili zástupci firmy.

Potkani jsou velmi houževnatí, přežijí pád z více než desetimetrové výšky a umí plavat několik dnů bez odpočinku. Dožívají se až tří let a jeden pár může za rok přivést na svět až 2000 potomků. V městské aglomeraci může dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1. Je zároveň přenašečem řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii a Weilovu žloutenku.

Nástraha působí jako antikoagulant, který snižuje srážlivost krve. V rámci ochrany zvířat jsou tyto látky testovány a doporučeny jako účinné a bezbolestné. Jsou aplikovány ve formě nástrahy, která obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. Pro bezpečnost ostatních zvířat se nástraha umisťuje pouze do kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny.

„Potkani tak mají v kanalizaci ideální podmínky a jejich vyhubení je obtížné. Při plošné deratizaci není populace potkanů v kanalizaci zcela vyhubena, ale drží se na únosné míře,“ uvedla mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Radka Vanková.

Vodohospodáři proto apelují na Ostravany, aby do záchodu nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům slouží jako potrava. Informace o místech, kde se ve stokách potkani vyskytují, má podnik především od svých zaměstnanců, uvítá ale i podněty od obyvatel.

Lidé mohou informace o výskytu potkanů oznámit na zákaznické lince 848 100 700 nebo elektronicky pomocí kontaktního formuláře na stránkách www.ovak.cz.

Stovky milionů korun do sítě

OVAK letos investuje do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury v Ostravě minimálně 376 milionů korun. Značná část této sumy míří na rekonstrukci kanalizačního sběrače B do Radvanic. Zbylé peníze firma investuje hlavně do oprav, sdělila mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková.

Výstavba sběrače do Radvanic potrvá až do listopadu 2020. Předpokládá se, že bude stát 188 milionů korun. Spolufinancuje ji ministerstvo financí z programu na likvidaci důlních škod.