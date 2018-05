Povodeň v Obecnici zničila most, pro vodu musí lidé k cisterně

„Škody jsou velké, vzalo to některé cesty, podemlelo to dva mosty. Ten obecní bude muset kompletně pryč, krajská správa a údržba silnic posuzuje stav druhého mostu, ten ale snad bude dobrý,“ řekl starosta.

Podle starosty potok rozvodnilo upouštění vodní nádrže Octárna, která je zdrojem pitné vody pro Příbram. „Tím se situace ještě zhoršila, ale upouštět to museli, protože by to začalo přetékat, to jinak nešlo,“ řekl starosta.

Škody prvotně odhadl asi na deset milionů, upozornil ale, že se jejich výše zřejmě změní. „Most bude stát minimálně 1,5 milionu, potom nějaké úpravy břehů potoka, musí se opravit cesty v délce asi 200 až 300 metrů,“ popsal.

V nedalekém Zaječově na Berounsku voda zničila chodníky a dešťovou kanalizaci. Škody v této obci se budou zřejmě pohybovat v milionech korun.