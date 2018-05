Usedne do čela Třince primátorka? Poslanci souhlasili, aby se stal statutárním městem

„Dlouhodobě má Třinec své postavení, ale scházelo mu zařazení. Už kdysi bojoval o to být okresním městem, což pak nešlo, protože okresy zanikly. Je to dlouhodobý proces. Je to otázka prestiže a na druhé straně je to možnost dalšího rozvoje města, ať jde o dotace, či jiná významná rozhodnutí, která se týkají statutárních měst.“