Unikátnímu železničnímu mostu v Praze hrozí zbourání. Je neopravitelný, tvrdí správa tratí

„Stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná k výhledovému provozování železniční dopravy. Prověřujeme variantu výměny stávající konstrukce za novou. Tvarově by byla co nejbližší té stávající a zachoval by se tak původní historický ráz,“ řekla deníku mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.

Správa si nechala vypracovat studii, která měla říct, co se s mostem dá dělat – zda ho rekonstruovat, nebo nahradit novým. Průzkum však zjistil, že při opravě by se musely nahradit nejméně dvě třetiny konstrukce mostu a jeho životnost by se tím prodloužila jen o 30 let.