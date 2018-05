Třinecké železárny zvažují, že koupí od ArcelorMittal ostravskou huť

„Třinecké železárny patří v našem regionu k serióznímu partneru, který se umí postarat o zaměstnance,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO), který povrdil, že osobně takovou akvizici podporuje.

Dodal, že nyní chce vědět, jak bude probíhat prodej, v jakém časovém horizontu se uskuteční a jaké budou dopady do zaměstnanosti. Do konce měsíce května by zástupci společnosti AMO měli znát všechny případné zájemce o koupi hutí. Další jednání se podle Hünera uskuteční v řádu měsíců.