Další lapsus v opravě královéhradecké ZUŠ. Radnice s firmou podepsala špatnou smlouvu

Smlouva na rekonstrukci umělecké školy obsahuje devět formulačních rozdílů, primátorův náměstek Jindřich Vedlich ale upozorňuje, že úpravy rozdílné textace se nedotýkají změny předmětu zakázky.

Situace je nicméně o to paradoxnější, že chybné znění, zanesené do registru smluv, nevědomky schválili i zastupitelé. Město si navíc za téměř půl milionu korun platí firmu, která na zakázku dohlíží – a měla chyby odhalit. „Je to pochybení jak úřednice, která je jinak vynikající, tak administrátora,“ konstatuje náměstek Vedlich.

„Takové chyby by se stávat neměly. Na opravě té smlouvy musí spolupracovat oba účastníci, musí s tím oba souhlasit,“ kontruje advokátka Gabriela Vilímková a ještě razantnější je ve své kritice zastupitel za Zelené Martin Hanousek: „V přípravě takto velké stavby je to naprostý diletantismus. Stavět podle smlouvy, která není výsledkem tendru… je to naprosto neuvěřitelné.“

Firmě by stačil dodatek

Zastupitel Martin Hanousek upozorňuje, že ve správné smlouvě se nemění jen devět chybných a označených částí textu, ale také bez upozornění i jiné, podstatnější pasáže. Zmírnit se totiž má smluvní pokuta.

Zda se radnice s firmou na podpisu smlouvy v novém znění dohodne či jaké důsledky a pro koho z chyb vyplynou, zatím není zřejmé. Prima se totiž k negaci původní smlouvy staví spíše negativně. „Není mi známo, proč bylo předloženo ,nové‘ znění smlouvy. Současnou situaci lze řešit formou dodatku,“ říká advokát společnosti Pavel Moník. Pokud by ale radnice smlouvu neopravila, vystavila by se riziku kontroly a pokuty.

Příliš mnoho komplikací

Novou, tentokrát už správnou verzi smlouvy mají zastupitelé schvalovat v úterý – a to za situace, kdy rekonstrukce „zušky“ už dávno běží. Ani vlastní stavební práce ovšem neprobíhají harmonicky, protože společnost Prima se s radnicí pře o kvalitu projektové dokumentace.

Podle nedávného vyjádření právního zástupce Primy Monika nejde stavbu na základě dokumentace dokončit, konkrétní chyby ale firma odmítla uvést. Radnice naopak trvá na tom, že je celý projekt v pořádku. Oprava školy tak pokračuje jen částečně a pomalejším tempem, než jakým by měla.

Opravu školy Na Střezině provází spory už od počátku. Společnost Prima předložila nejnižší cenovou nabídku, radnice ji ale ze soutěže vyřadila a vybrala sdružení Stako a Geosan. Po odvolání proběhlo druhé vyhodnocení tendru, kde Prima zvítězila. Nyní tvrdí, že když se opraví projekt, stavbu dokončí.