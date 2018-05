Centrum Ostravy dlouhá léta hyzdí nedokončený dům. Mohly by v něm být byty

Budovu podle náměstka primátora vlastní zahraniční majitel, původem z Itálie. V minulosti tam chtěl vybudovat bydlení, ale projekt se nezdařil. „Se skeletem jsme v současné době v té fázi, že jsme zadali ověřovací studii, která nám má odpovědět na jednu otázku – zda jsme ten dům jako město schopni nějakým způsobem využít,“ uvedl Břetislav Rieger.

Podle něj je ale v místě poměrně špatná situace s parkováním, což je nutné zohlednit. „Nelze tady vytvořit nová parkovací místa a tomu musíme přizpůsobit to využití. Dovedeme si představit využití buď mladými na nízkometrážní startovací byty, případně pro zdravé starší občany, kteří by tam byli schopni žít. Část toho prostoru by se dala využít například na ordinace,“ řekl Břetislav Rieger.

Podle představitelů města je majitel objektu o případném prodeji ochoten jednat. „Nejprve ale potřebujeme vědět, zda je zájem na naší straně,“ dodal náměstek primátora.

Připomněl, že obdobně problematických staveb je v krajské metropoli několik. Město takto řešilo například osud železobetonového skeletu proti Domu kultury města Ostravy, který se v minulosti sice podařilo prodat, ale tehdejší majitel dlouhou dobu vůbec nestavěl. Nakonec objekt firma začala dostavovat, ale stavba nepostupovala podle dohodnutých termínů.