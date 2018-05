Frýdek-Místek odpočítává roky do dokončení obchvatu. Začala jeho výstavba

Stavby budou stát dohromady bez DPH 2,17 miliardy korun a dokončeny mají být na začátku roku 2022. Ještě letos by se mohla začít stavět i druhá část obchvatu, která zatím nemá stavební povolení, a v roce 2022 by tak mohl být zprovozněn celý obchvat, řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Ekologická organizace Děti Země však loni podala rozklad proti stavebnímu povolení na 2,3 kilometry dlouhou část obchvatu Frýdku-Místku, které vydalo ministerstvo dopravy. Navrhují například změnit několik podmínek tří závazných stanovisek a také upozorňují na rozpory při jejich vydávání.

Jan Kroupa ale předpokládá, že stavební povolení by mohlo nabýt platnosti ještě letos. „Pokud vím, tak ministerstvo dopravy už vyzvalo všechny nadřízené orgány, které prozkoumávají stanoviska svých podřízených orgánů. V současné době probíhá kompletace. My předpokládáme, že během prázdnin nebo na začátku září by určitě i ten druhý obchvat mohl být zahájen,“ řekl. Dodal, že nevidí důvod, proč by obě stavby neměly být dokončeny v roce 2022.

„Stavíme 44 měsíců proto, že v jednom místě máme oddálené předání staveniště. Jedná se rámcově o 100 metrů na začátku stavby, kde máme požádáno o stavební povolení, to je vydáno, Děti Země proti němu podaly rozklad. Naprosto totožná situace je i na druhé části,“ doplnil Jan Kroupa.