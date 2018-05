Kostel ve Frýdku-Místku volá po nákladných opravách. Rozpadá se jeho zdivo

„Byly již odstraněny původní omítky, které odpadaly řádově do výšky 1,5 metru,“ sdělil Jaromír Rumíšek z Evangelické církve Frýdku-Místku s tím, že se starší vrstvy postupně musely seškrabat až na stávající nosné zdivo.

„Děláme, co můžeme. Na opravy v řádech desítek až statisíců korun dosáhneme. Co se týče milionových nákladů, tam už se opravdu nevejdeme.“

Cesty, jak evangelické komunitě s financováním rekonstrukce pomoct, proto hledá i město.

„Problém je velký, vyžaduje 6 milionů. Příští rok to bude už 9 milionů. Zatéká do fasády a je ohrožena statika,“ uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Jiří Kajzar (naše město F-M), podle něhož už v příštích letech nebude oprava bez vynaložení dalších desítek milionů korun vůbec možná.

Podle zjištění České televize by měl nyní statik určit základní částku, bez níž se následné práce neobejdou. Náklady na ně by se po schválení měly uhradit z městské pokladny. Kulturní památce by totiž jinak hrozilo trvalé poškození.

Základní kámen kostela byl položen před 108 lety. V 90. letech se novogotická stavba stala kulturní památkou. Zásadní opravou však nikdy neprošla.