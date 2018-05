Hradec Králové prohrává v přetahované o řidiče MHD. Jinde si vydělají až o deset tisíc víc

„V dnešní katastrofické době na trhu opravdu nejsou řidiči. Kdyby byl jenom jeden, tak bych byl nadmíru spokojený,“ říká ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Zdeněk Abraham. Po spuštění náboru už získali čtyři nové pracovníky, ani to ale stačit nebude.

V blízkých Pardubicích si řidič vydělá o pět tisíc korun víc, v Mladé Boleslavi dokonce o deset tisíc. Mnozí proto z Hradce Králové odcházejí. Tamní dopravní podnik má asi 220 řidičů, zatím chybějí čtyři, ale osm jich v červnu odchází do důchodu.

Platy se mají zvýšit o tři tisíce

Město navýšení příspěvku plánuje na druhou polovinu roku. „Vedení města bude zastupitelům předkládat návrh na navýšení dvacetimilionového příspěvku na provoz, z nichž zhruba polovina má jít na mzdy a polovina na úhradu ztráty,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Na růst platů řidičů dopravního podniku tak má jít deset milionů korun. Znamenalo by to zvýšení měsíčního výdělku řidičů zhruba o tři tisíce. Nyní je průměrná mzda řidiče včetně příplatků a přesčasů přes 27 tisíc korun. Zvýšení platu by měli pocítit i dispečeři a další zaměstnanci, kteří zabezpečují provoz MHD.