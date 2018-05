Dva miliony na záchranu venkovských prodejen. Obce na jihu Moravy mohou žádat kraj o dotaci

V obci Hýsly na Kyjovsku žijí čtyři stovky obyvatel, kterým stále ještě prodejna slouží, obec ji ale už několik let dotuje. „Nejčastěji u nás nakupují starší lidé, mladí si nakoupí většinou ve městě, kde pracují,“ řekla prodavačka Kamila Mikulová. Zákazníci chodí pro pečivo, uzeniny, vejce nebo zeleninu a na obchod jsou zvyklí. Další podobný je až ve vedlejší vesnici. Větší prodejna až v sedm kilometrů vzdáleném Kyjově. „My v tomto roce doplácíme na obchod šedesát tisíc korun,“ vyčíslil starosta obce Libor Orság.

V malých obcích skončilo loni přes tisíc prodejen

V malých obcích ukončilo v loňském roce činnost téměř jedenáct set venkovských prodejen a podle Asociace českého tradičního obchodu tento trend stále pokračuje. Do jejich záchrany se zapojily i kraje. V letošním roce vypsal dotační program i Jihomoravský.

„Je to požadavek, který jsme slýchávali jak na poradách se starosty, tak pan hejtman při cestách do jednotlivých malých obcí,“ řekla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Dotace by nám významně pomohla, protože uhradí padesát procent nákladů,“ řekl starosta Orság.